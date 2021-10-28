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Как будут работать торговые центры Волгограда в локдаун с 30 октября по 7 ноября

Как будут работать торговые центры Волгограда в локдаун с 30 октября по 7 ноября

Во время режима нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, большинство волгоградских магазинов, торгующих промышленными товарами, смогут обслуживать покупателей, имеющих при себе документы о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.

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