Как будут работать торговые центры Волгограда в локдаун с 30 октября по 7 ноября

Во время режима нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, большинство волгоградских магазинов, торгующих промышленными товарами, смогут обслуживать покупателей, имеющих при себе документы о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.
Во время режима нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, большинство волгоградских магазинов, торгующих промышленными товарами, смогут обслуживать покупателей, имеющих при себе документы о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании.
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