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Тюкавин о дисквалификации на один матч РПЛ: «Ошибку допустил — буду учиться»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после решения КДК РФС о его дисквалификации на два матча чемпионата России, один из которых — условно.

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