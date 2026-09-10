Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин обратился к болельщикам после решения КДК РФС о его дисквалификации на два матча чемпионата России, один из которых — условно.
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