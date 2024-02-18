Юрист объяснил, вправе ли работодатель следить за сотрудниками

Работодатель имеет право поставить видеокамеру слежения в рабочем помещении, но есть ограничения, сказал в беседе с агентством «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов .
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