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Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 показали на живых фото за четыре дня до анонса

Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 показали на живых фото за четыре дня до анонса

В Сети появились живые фото перспективных флагманов Samsung – Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Официальная премьера их состоится 10 августа, но устройства, судя по всему, уже разошлись по точкам продаж и операторским магазинам, где их и запечатлели.

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