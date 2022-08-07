Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 показали на живых фото за четыре дня до анонса

В Сети появились живые фото перспективных флагманов Samsung – Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Официальная премьера их состоится 10 августа, но устройства, судя по всему, уже разошлись по точкам продаж и операторским магазинам, где их и запечатлели.
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