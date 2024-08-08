Politico: В США допустили отказ Ирана от массированной атаки на Израиль

В правительстве Соединённых Штатов Америки предположили, что иранская сторона более не собирается отвечать на операцию израильских Вооружённых сил по ликвидации главы политического крыла организации ХАМАС при помощи мощных артиллерийских и ракетных ударов.
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