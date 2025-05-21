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Царьград

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  • Часовщик
    Не называйте эту флюгерпроститутку политиком,он ляжет под любую власть.Гончаренко* после...
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МВД: мошенники похищают пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты

МВД: мошенники похищают пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты

Затем злоумышленники используют классическую схему с "безопасным" счётом.Представители МВД предупреждают о мошенниках, которые стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на "Госуслугах".

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