МВД: мошенники похищают пароли от "Госуслуг" через Telegram-боты

Затем злоумышленники используют классическую схему с "безопасным" счётом.Представители МВД предупреждают о мошенниках, которые стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на "Госуслугах".
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