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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»

Мирра Андреева о победе над Швентек: «После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться»

«После того, как она буквально убила меня во втором сете, я просто пыталась бороться. Там я ничего не могла поделать, она играла потрясающе.

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