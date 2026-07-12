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Кормье – о бое Конор – Холлоуэй: «Так расстроен, будто кто-то отобрал у меня конфету»

Даниэль Кормье отреагировал на завершение боя Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя . «Это как будто кто-то отобрал у меня конфету.

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