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Kirin 985 5G, большой экран 6,72 дюйма 120 Гц и 64 Мп за 390 долларов. Huawei перезапускает продажи nova 8 и nova 8 Pro в Китае

Kirin 985 5G, большой экран 6,72 дюйма 120 Гц и 64 Мп за 390 долларов. Huawei перезапускает продажи nova 8 и nova 8 Pro в Китае

В Китае вновь можно купить смартфоны Huawei nova 8 и nova 8 Pro – эти модели официально дебютировали 23 декабря 2020 года и новыми уже не продавались.

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