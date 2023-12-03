ВМС Британии сообщили о возможном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива

В районе слияния Красного моря и Аденского залива заметили активность беспилотников. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) получил информацию о возможном взрыве у Баб-эль-Мандебского пролива.
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