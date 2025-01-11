Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:Запрошедшую ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА: тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря,шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Воронежской области,шестнадцать БПЛА - над территориией Краснодарского края,четырнадцать БПЛА– н.
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