Недобросовестные кредиторы в Ленинградской области выплатили штрафов на 3 миллиона рублей

Судебные приставы с начала года получили 183 обращения с жалобами на действия банков и МФО За девять месяцев за нарушения при возврате просроченной задолженности кредитные организации выплатили 3 миллиона 310 тысяч рублей штрафов, сообщили в пресс-службе УФССП по Ленинградской области.