В Архангельске сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине быстро и безопасно добраться до перинатального центра

Несколько дней назад в социальных сетях Архангельска был опубликован анонимный пост, в котором женщина благодарила сотрудников ДПС за помощь – полицейские помогли архангелогородке добраться до перинатального центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии