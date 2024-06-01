The Conversation: гимнастика для глаз не помогает улучшить зрение Гимнастика или так называемые тренировки для глаз, основанные на самомассаже или совершении специальных движений, не помогают улучшить зрение.
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