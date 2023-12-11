В Калининграде состоялся благотворительный забег Дедов Морозов: фото

КАЛИНИНГРАД, 11 декабря, ФедералПресс. На острове Канта в полдень воскресенья, 10 декабря, стартовал сказочный забег: вместе с Дедами Морозами бежали Снегурочки, снеговики, олени, ведьмы, гномы и даже Кант Иваныч.
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