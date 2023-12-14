Затопление тоннелей ХАМАС : невыученные уроки.

К делам военным сегодня. Подземным. Теперь – и подводным тоже. Армия Израиля упёрлась в оперативный тупик, «Железные мечи» (название операции по уничтожению Сектора Газа ХАМАС) затупились о рукотворные руины, очень оперативно заминированные палестинцами.