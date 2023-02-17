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Проворов против «Сиэтла»: передача, 4 блока и «минус 1» за 23:01. У него 3+18 в 56 играх

Проворов против «Сиэтла»: передача, 4 блока и «минус 1» за 23:01. У него 3+18 в 56 играх

Иван Проворов сделал результативную передачу в матче против «Сиэтла». Защитник «Филадельфии» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кракена» (2:6).

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