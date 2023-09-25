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Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

Москва оказывает поддержку участникам МИК Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал, что количество изобретений, запатентованных участниками Московского инновационного кластера с начала года, существенно увеличилось.

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