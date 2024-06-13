Мятный сироп для лимонада. Варим за 15 минут, а потом останется только добавить газировку

Благодаря высокому содержанию в мяте эфирных масел, она обладает очень сильным освежающим вкусом. Сироп, приготовленный на ее основе, является прекрасным дополнением к разнообразным газированным напиткам, чаю или десертным блюдам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии