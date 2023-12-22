Как и планировалось, накануне вступило в силу решение Комиссии по международной торговле США, препятствующее дальнейшей реализации Apple Watch Series 9 и Ultra 2 на территории страны через фирменный онлайн-магазин Apple.
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