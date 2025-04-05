Уроженец Кривого Рога осужден в Москве за хранение взрывчатки с детонаторами НАТО

Суд в Москве приговорил к пяти годам лишения свободы 68-летнего уроженца Кривого Рога, который хранил в своей квартире пластичную взрывчатку, произведенную в Великобритании, и детонаторы, разработанные в странах НАТО.
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