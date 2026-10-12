Названы главные соперники Зеленского на гипотетических выборах Телеканал Al Jazeera опубликовал материал о возможных политических соперниках Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине.
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