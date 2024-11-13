Италия рассматривает возможность снижения налога на прирост капитала в криптовалюте до 28%

Италия решила “донастроить” налоговую политику. Страна решила привлечь тем самым, криптостартапы и инвесторов, чтобы получить в будущем долю дохода от процесса массового принятия и внедрения цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии