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В Сенате США назвали возможную причину теракта в Подмосковье

В Сенате США назвали возможную причину теракта в Подмосковье

Сенатор Рубио: теракт в Подмосковье стал возможен из-за ухода США из Афганистана Теракт в Подмосковье стал возможен в том числе из-за ухода США из Афганистана и может повториться на американской территории.

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