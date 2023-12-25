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На рынке жилья наметился разворот

На рынке жилья наметился разворот

  Бум на российском рынке жилой недвижимости, похоже, подходит к концу. Государство взяло курс на сворачивание льготной ипотеки, которая из меры социальной поддержки превратилась в один из локомотивов, разгоняющих инфляцию.

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