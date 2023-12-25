На рынке жилья наметился разворот

Бум на российском рынке жилой недвижимости, похоже, подходит к концу. Государство взяло курс на сворачивание льготной ипотеки, которая из меры социальной поддержки превратилась в один из локомотивов, разгоняющих инфляцию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии