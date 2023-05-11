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Кандидат в президенты США Кеннеди назвал количество безвозвратных потерь ВСУ: «Они огромны»

Кандидат в президенты США Кеннеди назвал количество безвозвратных потерь ВСУ: «Они огромны»

Политика Вашингтона в отношении России и Украины привела к гибели многих тысяч украинских граждан. Об этом заявил американский политик, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, представляющий Демократическую партию.

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