Политика Вашингтона в отношении России и Украины привела к гибели многих тысяч украинских граждан. Об этом заявил американский политик, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, представляющий Демократическую партию.
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