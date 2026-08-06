Могут повторить

Источник фото: AP/TASS В дни годовщины атомной бомбардировки американцами Хиросимы и Нагасаки, представляет интерес не заявление мэра Хиросимы, критикующего Россию, но не упоминающего США (к этим манкуртам мы уже привыкли), а то, во что вообще начинает трансформироваться ядерная тема в информационном поле.
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