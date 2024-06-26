Водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации находят неразорвавшиеся боеприпасы на пляжах Севастополя после удара ВСУ

В ходе продолжающейся работы Специального подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Севастополе в районах пляжей Учкуевка и Любимовка, ранее атакованных украинскими военными, были обнаружены опасные предметы.
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