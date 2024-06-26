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Водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации находят неразорвавшиеся боеприпасы на пляжах Севастополя после удара ВСУ

Водолазы Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации находят неразорвавшиеся боеприпасы на пляжах Севастополя после удара ВСУ

В ходе продолжающейся работы Специального подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации в Севастополе в районах пляжей Учкуевка и Любимовка, ранее атакованных украинскими военными, были обнаружены опасные предметы.

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