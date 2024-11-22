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Командир Т-90М сравнил танк со снайперской винтовкой с большим калибром

Командир Т-90М сравнил танк со снайперской винтовкой с большим калибром

Российские танки Т-90М группировки «Запад» ликвидировали пункт временной дислокации, станции радиоэлектронной борьбы и пункты управления БПЛА противника, при этом командир танка назвал его большой снайперской винтовкой.

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