Политика как он...
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Политика как она есть

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Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

Агенты ФБР подали в суд из-за дел против Трампа

Несколько агентов Федерального бюро расследований (ФБР) подали в суд на Министерство юстиции США, чтобы воспрепятствовать раскрытию персональных данных сотрудников, занимавшихся расследованием дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года и других дел против президента Дональда Трампа.

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