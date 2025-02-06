В Екатеринбурге силовики пришли с обысками к директору «Ермак-Медиа» Николаю Ермакову. Это СМИ позиционирует себя как независимое, в то же время Ермакова связывают с похоронной группировкой «Дондики» (подробнее об этом можно прочитать в расследовании «Нового Дня»).