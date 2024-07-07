Настольные Intel Arrow Lake получат ряд улучшений в области охлаждения, в этом помо...

Настольные Intel Arrow Lake получат ряд улучшений в области охлаждения, в этом поможет технология Fast ThrottleIntel уже применяла в своих процессорах Raptor Lake Refresh метод под названием Fast Throttle или “Per-Core Thermal Throttle” источник#Intel #Raptor_Lake.
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