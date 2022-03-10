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Братство белых халатов: российские врачи прибыли на помощь Донбассу

Братство белых халатов: российские врачи прибыли на помощь Донбассу

Российские врачи приехали в ДНР помогать своим коллегам, пожертвовав своими отпусками. Об этом рассказывает депутат Государственной Думы VIII созыва, заместитель председателя Комитета по охране здоровья, известный российский хирург Бадма Башанкаев.

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