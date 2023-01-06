Гражданочка

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«Скажи спасибо, что я вообще сижу с вашим ребенком бесплатно!» — заявила дочери мама

«Скажи спасибо, что я вообще сижу с вашим ребенком бесплатно!» — заявила дочери мама

«Скажи спасибо, что я вообще сижу с вашим ребенком бесплатно!» — заявила дочери мама— …Попросила маму вечером выходить с Никитой гулять без коляски! – рассказывает двадцативосьмилетняя Юлия.

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