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Мата о разнице в игре Месси за Аргентину и «Барсу»: «Он и не мог играть так же, нужна благоприятная обстановка. Помести Родри в другую команду – он будет не так хорош»

Мата о разнице в игре Месси за Аргентину и «Барсу»: «Он и не мог играть так же, нужна благоприятная обстановка. Помести Родри в другую команду – он будет не так хорош»

«Нам всегда нужна благоприятная обстановка, чтобы преуспевать. Если поместить Родри в другую команду, с другими партнерами, которые играют в другой футбол, он не будет так хорош, как сейчас.

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