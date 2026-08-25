Украина накануне с размахом отметила День независимости страны. В Киев по этому поводу съехались лидеры многих государств Европы, а в центре города состоялся военный парад, на котором режим Зеленского продемонстрировал все многообразие дронов, которыми располагают ВСУ и с помощью которых они атакуют объекты на территории.