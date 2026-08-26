Фицо: при вступлении стран в ЕС не должно быть упрощенных путей

Для государств, заинтересованных во вступлении в Евросоюз, не должно быть никаких упрощенных путей, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 25 августа на встрече с председателем Евросовета Антониу Коштой, передает пресс-служба словацкого правительства.