Нацпроект помог поставщику горно-обогатительного оборудования в Приангарье на треть увеличить производительность

«Сервис ТехноПром», один из лидеров в производстве центробежных концентраторов для горно-обогатительной промышленности России, успешно завершил активную фазу участия в нацпроекте «Производительность труда».
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