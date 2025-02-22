В ЕС обвинили власти Сербии в незаконной слежке за гражданами

Члены Европарламента Владимир Пребилич (Словения) и Александра Гиз (Германия) обвинили сербские власти в незаконной слежке за гражданами при помощи шпионского программного обеспечения на фоне продолжающихся протестов в стране.
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