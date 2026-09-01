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«Динамо» Мх интересуется игроком ЦСКА: «Но как я понимаю, сначала он рассмотрит другие клубы, а потом уже — нас»

«Динамо» Мх интересуется игроком ЦСКА: «Но как я понимаю, сначала он рассмотрит другие клубы, а потом уже — нас»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о желании клуба подписать центрального защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова.

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