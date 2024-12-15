История и археология: Как в Египте появились первые инкубаторы для яиц и Почему эта технология гораздо поразительнее их пирамид

Цыплята, которых выращивают на фермах, почти никогда не высиживаются своими матерями. Вместо этого яйца помещают в специальные электрические печи, которые называют инкубаторами, где с помощью искусственного тепла могут одновременно вылупляться сотни, а иногда и тысячи птенцов.