Армии РФ осталось пройти 700 метров для блокирования группировки ВСУ в Авдеевке

Пока не имеют приказа отступить,успеть перемолоть весь без остатка гарнизон Авдеевки,поскольку у них у всех по локоть руки в крови за 10 летние обстрелы мирного населения Донецка.

АС

Анатолий Страшко

Дельта, а я радуюсь. Сколько тысяч татуированного сброда в траншеях зароют тракторами. Вы ведь тоже радоваться будете. Потом. Или я ошибаюсь? Вы на чудо -оружие от немцев и пиндосов надеетесь?