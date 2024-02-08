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Армии РФ осталось пройти 700 метров для блокирования группировки ВСУ в Авдеевке

Армии РФ осталось пройти 700 метров для блокирования группировки ВСУ в Авдеевке

Российские войска находятся всего в семистах метрах от основной транспортной артерии, по которой снабжается украинский гарнизон в Авдеевке.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Пока не имеют приказа отступить,успеть перемолоть весь без остатка гарнизон Авдеевки,поскольку у них у всех по локоть руки в крови за 10 летние обстрелы мирного населения Донецка.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Радоваться тут нечему, справедливое возмездие за многолетние обстрелы мирного населения Донецка наконец-то происходит.
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13 час.
АС
Анатолий Страшко
Дельта, а я радуюсь. Сколько тысяч татуированного сброда в траншеях зароют тракторами. Вы ведь тоже радоваться будете. Потом. Или я ошибаюсь? Вы на чудо -оружие от немцев и пиндосов надеетесь?
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12 час.

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