Усохший Киркоров напугал народ — уж не болен ли

Артист невероятно исхудал за последнее время. Филипп Киркоров Социальные сетиСтатьи по теме: Вопреки всему: Киркоров неожиданно отреагировал на критику Милявской Милявская изменила свое отношение к Киркорову — поставила точку в скандале Дочь Пугачевой стала похожа на дочь Киркорова — от нежной блондинки не осталось и следа .