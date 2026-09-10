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Пятый канал

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Ближний Восток на грани нового взрыва: какой сигнал отправил Нетаньяху

Ближний Восток на грани нового взрыва: какой сигнал отправил Нетаньяху

Хороших новостей с Ближнего Востока не обещает и Биньямин Нетаньяху. Израильский премьер, стремительно теряющий поддержку избирателей, сделал воинственные заявления, забравшись на Голанские высоты.

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