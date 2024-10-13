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Премьер Японии: идея «совместного ядерного оружия» касается принятия решений

Премьер Японии: идея «совместного ядерного оружия» касается принятия решений

Глава правительства Японии Сигэру Исиба заявил, что высказанная им идея «совместного обладания» ядерным оружием касается не права собственности или контроля, а процесса принятия решений, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.

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