Премьер Японии: идея «совместного ядерного оружия» касается принятия решений

Глава правительства Японии Сигэру Исиба заявил, что высказанная им идея «совместного обладания» ядерным оружием касается не права собственности или контроля, а процесса принятия решений, сообщает ТАСС со ссылкой на Kyodo.
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