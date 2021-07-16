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Сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

Сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения в период с 16 по 25 июля 2021 года на территории Черноморского района, будут проведены профилактические мероприятия под условным названием «Встречная полоса.

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