Сотрудниками Госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса. Обгон»

Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в целях профилактики и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на встречную полосу движения в период с 16 по 25 июля 2021 года на территории Черноморского района, будут проведены профилактические мероприятия под условным названием «Встречная полоса.