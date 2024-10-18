Россиянам раскрыли способ экономить на отоплении до трех тысяч рублей ежемесячно

Зимой значимой статьей расходов становятся затраты на отопление. Эффективные способы сэкономить на этом до трех тысяч рублей ежемесячно и при этом сохранить комфортную температуру в помещениях даже в холода раскрыла эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.
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