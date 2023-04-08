Сержанта ВС России отдали под суд за покушение на командира погибшего в Мариуполе брата

Мужчина посчитал военнослужащего виновным в смерти родственника.Севастопольский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащего-контрактника Исмаила Дзангиева за покушение на убийство сослуживца.
Мужчина посчитал военнослужащего виновным в смерти родственника.Севастопольский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащего-контрактника Исмаила Дзангиева за покушение на убийство сослуживца.
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