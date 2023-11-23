Айнур Курманов. Несмотря на недавнюю поездку Владимира Путина в Астану, во время которой были подписаны новые контракты и экономические соглашения, проявления русофобии и антироссийские выпады в Казахстане никуда не делись и вновь дали о себе знать.
В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ
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Регина Толстоброва
Это везде такое отношение сейчас к россии. где-то мы и сами виноваты. ведь с человеком обращаются так, как он это позволяет делать.
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18 час.
Аудрюс
Не знаю правду ли пишет автор или нет... Сейчас различных блогеров с ТОЙ стороны хоть ж@пой ешь! Может то-же самое сейчас пишут про русских в Казахстане? "Как эти "кровожадные русские" хотят уничтожить всех казахов???" Я бы все-таки с осторожностью относился к подобным публикациям! Ведь что там, в Казахстане, и как мы ведь не знаем с достоверностью и судим только по подобным публикациям неизвестных авторов....
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17 час.
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