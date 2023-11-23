В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

Это везде такое отношение сейчас к россии. где-то мы и сами виноваты. ведь с человеком обращаются так, как он это позволяет делать.

Аудрюс

Не знаю правду ли пишет автор или нет... Сейчас различных блогеров с ТОЙ стороны хоть ж@пой ешь! Может то-же самое сейчас пишут про русских в Казахстане? "Как эти "кровожадные русские" хотят уничтожить всех казахов???" Я бы все-таки с осторожностью относился к подобным публикациям! Ведь что там, в Казахстане, и как мы ведь не знаем с достоверностью и судим только по подобным публикациям неизвестных авторов....