Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

В Казахстане блокируют российские издания и преследуют русских по наводке агентов СБУ

Айнур Курманов.   Несмотря на недавнюю поездку Владимира Путина в Астану, во время которой были подписаны новые контракты и экономические соглашения, проявления русофобии и антироссийские выпады в Казахстане никуда не делись и вновь дали о себе знать.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Это везде такое отношение сейчас к россии. где-то мы и  сами виноваты. ведь с человеком обращаются так, как он это позволяет делать.
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18 час.
Аудрюс
Не знаю правду ли пишет автор или нет... Сейчас различных блогеров с ТОЙ стороны хоть ж@пой ешь!  Может то-же самое сейчас пишут про русских в Казахстане? &quot;Как эти &quot;кровожадные русские&quot; хотят уничтожить всех казахов???&quot; Я бы все-таки  с осторожностью относился к подобным публикациям! Ведь что там, в Казахстане, и как мы ведь не знаем с достоверностью и судим только по подобным публикациям неизвестных авторов....
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17 час.

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