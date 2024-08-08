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Как правильно сажать розы

Как правильно сажать розы

Многие садоводы любят эти прекрасные цветы, но не все знают, как правильно их сажать. Следуйте нашим рекомендациям, и вы будете наслаждаться цветением розы долгие годы! Перед посадкой корневую систему розы нужно поставить в воду со стимулятором роста на 1 час.

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